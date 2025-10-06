L'argentino: "Importante rialzarci"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Ancora una volta uomo partita. Gol e assist a Firenze per Soulé, eletto migliore in campo. «È molto importante questa vittoria, soprattutto dopo quanto successo giovedì scorso sia a livello individuale che di squadra», ha affermato l'argentino ai microfoni di Dazn al fischio finale. «Dovevamo rialzarci e, adesso, pensiamo alle prossime partite che sono importanti. Abbiamo due settimane per continuare a migliorare». La rete da tre punti, con tanto di fascia da capitano al braccio, l'ha firmata Cristante con la specialità della casa, il colpo di testa sul primo palo su situazione da calcio d'angolo. «Siamo stati bravi, siamo andati sotto e non era facile reagire e ribaltare la partita. Sono contento di aver segnato. Ora c'è la sosta, siamo primi in classifica».

Anche Cristante si gode il primato in Serie A, consapevole di come la squadra debba migliorare diversi aspetti: «Se facessimo un gol in più sarebbe meglio. Dobbiamo migliorare, ma fa parte del processo di crescita. Abbiamo tante potenzialità davanti, siamo sulla buona strada». Al rientro dalle due settimane di sosta, la Roma ospiterà l'Inter all'Olimpico. Gasperini ha concesso due giorni di riposo alla squadra, fissando la ripresa degli allenamenti per mercoledì. Non ci saranno i 12 giocatori impegnati con le nazionali: Celik, Mancini, N'Dicka, Tsimikas, Wesley, Ziolkowski, Cristante, El Aynaoui, Koné, Pisilli, Dovbyk, Ferguson.