La versione di Spalletti: "Mai litigato con Totti"

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Tutto è bene quel che finisce bene. «Sono stato felicissimo di lavorare con lui». Ma il rapporto tra Spalletti e Totti ha vissuto momenti critici dopo l'anno in cui l'ex commissario tecnico dell'Italia si è ritrovato a gestire il ritiro dal calcio della leggenda giallorossa. «Il problema era che in quel contesto di amore spropositato, nessuno lo ha aiutato nella percezione delle cose» - ha affermato l'ex allenatore della Roma in occasione del Festival dello Sport a Trento - «Per me non abbiamo mai litigato».

Non è mancata, poi, una frecciata verso la vecchia società: «Quando sono tornato alla Roma ero stato chiaro nel dire che dovevo gestire la squadra, ma che la storia di Totti la dovevano gestire loro».