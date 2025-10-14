La strada verso il successo, Nardin: "Ho fatto delle rinunce ma ne è valsa la pena. Ho sempre adorato i contrasti, il mio modello? Sergio Ramos"

[...] Federico Nardin e Leonardo Bovio sono due difensori. Il primo gioca nella squadra Primavera della Roma, il secondo in quella dell'Inter. Sono nati, il 18 febbraio del 2007 e il 4 febbraio del 2008. Nardin ha indossato per la prima volta la maglia giallorosso a sette anni, Bovio è entrato nel vivaio nerazzurro a otto. Da quel momento la loro vita è cambiata, è iniziato un percorso di sviluppo che li ha portati a vivere l'infanzia e l'adolescenza in modo diverso rispetto ai loro coetanei. Nardin racconta: "Io gioco a calcio per passione e ho sempre vissuto questa cosa come un divertimento. Ho fatto quelli che per alcuni potrebbero essere dei sacrifici, delle rinunce, questo è vero. Ma per me ne è sempre valsa la pena". [...] Nonostante giochino entrambi in difesa, hanno storie, idee e modelli molto differenti tra loro. Per Nardin: "Ho sempre adorato i contrasti. Ovviamente fare gol piace a tutti, soprattutto quando si è bambini. Però nel mio caso ho sempre preferito altri aspetti del gioco: il contatto con gli avversari, andare a duello, vincere lo scontro fisico. Sono sempre stato esuberante, anche da piccolo interpretavo il calcio in questo modo. E quindi il percorso che ho intrapreso è stato quello del difensore, fin da subito. Non a caso, il mio modello era e resta Sergio Ramos: mi piace il suo temperamento, il modo in cui interviene sugli avversari. Dà sempre il massimo e sa giocare in avanti, come deve fare un difensore moderno". Insomma, i difensori del futuro saranno calciatori completi. E quindi saranno anche unici. [...]

(Undici)