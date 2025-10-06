La sosta regala Bailey. Trigoria ora si svuota

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Arrivederci Roma. Il secondo stop stagionale arriva nel miglior momento possibile, con una squadra che ha già mostrato i primi segnali di stanchezza, denunciati dallo stesso Gasperini dopo il Verona, ma comunque in grado di vincere, di forza, a Firenze, tenendo il passo da primi della classe. Se a questo ci si aggiunge il recupero totale di Dybala, ieri in campo mezz'ora ma ancora non al meglio, e quello di Bailey, allora la sosta per le nazionali assume contorni più che positivi.

Dopo l'argentino, infatti, anche l'altro lungodegente dell'attacco romanista è pronto a fare ritorno. Leon ormai da giorni lavora sul campo e, presto, inizierà a farlo anche con i compagni. A confermarlo ci ha pensato l'agente del giamaicano, su Instagram, ieri: «Preparate i pop corn». Bailey contro l'Inter ci sarà.

Intanto, Trigoria si svuoterà come sempre per le chiamate dalle nazionali, con undici romanisti pronti a rispondere alle rispettive convocazioni. Tra questi anche Ferguson, nonostante il lieve fastidio alla caviglia avvertito dopo Roma-Lille, che ha suggerito a Gasperini di lasciarlo completamente a riposo ieri al Franchi (il risultato, ovviamente, ha aiutato in questo senso).

Tornerà a disposizione anche Angeliño, fermato da un virus influenzale, che potrà allenarsi insieme a tutti gli altri già da mercoledì pomeriggio, dopo i due giorni di riposo decisi da Gasp, che studia anche l'organizzazione di un altro test amichevole a Trigoria. Arrivederci Roma.