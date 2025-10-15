La sfida di Koné: ritmo e incursioni. La Roma ha l'uomo al centro di tutto

L'uomo simbolo di questo avvio della Roma guidata da Gasperini, Manu Koné, avanza verso quella che è la sua partita. Lui che in estate poteva diventare un giocatore dell'Inter e che continua ad essere l'osservato speciale, non solo dei nerazzurri, ma, anche dal PSG. [...] Manu e Cristante, sabato, avranno il compito di martellare le fonti di gioco dell'Inter e il francese potrà andare a tentare anche la conclusione a rete. L'ex Borussia Monchengladbach sta diventando sempre più uomo copertina della Roma e oltre a mettere a disposizione della squadra le sue doti, è diventato il "simbolo" anche sul fronte plusvalenze. Attualmente il centrocampista ha un valore di circa 50 milioni di euro e se manterrà lo stesso ritmo fino a fine anno, il suo prezzo lieviterà ulteriormente. [...] Koné è uno dei pochi insostituibili di Gasp ed è uno dei pochi ad aver disputato tutti i minuti in Serie A. Ciò che ancora gli manca, è la via del gol. La fase realizzativa è uno degli aspetti su cui il francese vuole migliorare e chissà se la rete non arriverà proprio contro l'Inter.

(gasport)