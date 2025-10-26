La scossa di Gasp: "Serve fame di gol"

La questione, nella sua complessità, è abbastanza semplice. Che davanti ci sia il Sassuolo, l'Inter o il Viktoria Plzen, il problema è sempre lo stesso: la Roma segna poco. Cosa fare? La soluzione più semplice sarebbe comprare una punta, ma, a gennaio mancano ancora un paio di mesi, quindi, dopo la bocciatura di Ferguson e Dovbyk, a Gasperini è rimasta un'unica soluzione: Dybala. L'argentino a Reggio Emilia guiderà l'attacco leggero. [...] Ci sarebbe anche uno spiraglio per vedere in campo Leon Bailey: "Giocando ogni tre giorni devo cercare di migliorare anche attraverso degli esperimenti, dato che tanti giocatori sono stati fuori come Paulo e Leon".

(Il Messaggero)