La Roma vola

IL TEMPO (L. PES) - Finalmente festa anche all'Olimpico. La Roma batte il Parma nel turno infrasettimanale e si conferma in testa alla classifica insieme al Napoli dopo 9 giornate. Decide, alla fine, un gol di Dovbyk. Gasperini sorprende tutti lanciando Ferguson dal primo minuto nel tridente con Dybala e Soulé. [...] La gara dell'irlandese, però, dura pochi minuti perché subisce un duro colpo alla caviglia da Valenti ed è costretto ad uscire. [...] Nel secondo tempo il tecnico boccia Bailey e mette El Aynaoui e la Roma si risistema stile Sassuolo, con Cristante alle spalle di Dybala e Soulé. Poco dopo l'ora di gioco i giallorossi la sbloccano dagli sviluppi di corner: cross di Dybala e zuccata di Hermoso con Suzuki che cade nell'area piccola. Dalla panchina ecco il momento di Dovbyk. Pochi minuti dopo Cristante lo serve spalle alla porta, l'ucraino si gira con rapidità e fulmina il portiere del Parma. La Roma si rilassa, ma, da una rimessa laterale arriva la rete che spaventa l'Olimpico con l'inserimento di Circati. Poi il fischio finale, con la conferma in testa al campionato grazie ad una partita tenace e contro un avversario scomodo da affrontare. Domenica i giallorossi affronteranno il Milan di Allegri, un bell'esame di maturità per una Roma che continua a crescere.