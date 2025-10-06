La Roma resta in alto. La Fiorentina è fragile e Kean da solo non basta

In una partita decisa dagli episodi, dove la Fiorentina ha molto da recriminare per le occasioni sprecate (...), la Roma di Gasperini ottiene la quinta vittoria in sei partite di campionato, dimentica il passo falso europeo e si gode il primato in classifica. Un primo posto che non è casuale, ma frutto del lavoro di un allenatore capace di tirare fuori il meglio da tutti, compresi giocatori che sembravano ai margini come Baldanzi o un Dovbyk reduce dagli errori dal dischetto.

Nonostante il vantaggio iniziale della Fiorentina con il primo gol stagionale di Kean, la Roma ha saputo approfittare della fragilità difensiva dei viola. Matías Soulé ha prima trovato il pareggio con un gran sinistro e poi, con lo stesso piede, ha servito a Cristante l'assist per il gol del sorpasso. La Fiorentina ha reagito, colpendo due legni e sprecando un'occasione clamorosa con Gosens nel finale, ma la Roma, passata in modalità contenimento nella ripresa, ha retto l'urto.

A fine gara, Pioli ha sottolineato la buona prestazione dei suoi nonostante la sconfitta, mentre Gasperini ha sorriso: "Non ci danno molto credito, nonostante la classifica. Magari anche giustamente. Ma abbiamo ampi margini di miglioramento". Con sette gol fatti per ottenere 15 punti, la Roma si conferma una squadra di massima resa. E dopo la sosta, l'attesa è tutta per il big match contro l'Inter.

(corsera)