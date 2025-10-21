La Roma di Gasp non sa fare gol. Bailey sgomita per una maglia

Volta la carta, Gasperini. L'ultima da scoprire nell'attacco romanista: Leon Bailey è pronto a partire titolare dopo quasi due mesi di assenza, smorzati dal battesimo lampo (un quarto d'ora sul finale di gara) della sfida persa contro l'Inter e dal gol - il primo durante una partitella d'allenamento - ieri a Trigoria. Vuole ritagliarsi più spazio, il giamaicano. E lo farà sicuramente contro il Viktoria Plzen, giovedì 23 ottobre all'Olimpico, terzo appuntamento della fase campionato dell'Europa League. (...) Gasperini vuole uno sprinter alla Lookman, vero traino delle ultime stagioni dell'Atalanta. Bailey non ha proprio le stesse caratteristiche del nigeriano, soprattutto in fase realizzativa. Ma ci si può avvicinare. Come? Seguendo le indicazioni del tecnico, che lo vuole provare a sinistra. I numeri dicono che può giocare anche lì: 33 gol e 24 assist (in 128 partite) in carriera partendo da quella zona del campo. Un altro esperimento, visto che ultimamente il giamaicano ha sempre giocato a destra (è mancino). Poco importa: nel calcio fluido di Gasp tutto si trasforma. Senza dimenticare il ruolo più canonico: come ala destra, Bailey può alternarsi con Soulé, facendo rifiatare l'argentino, sempre titolare in questo inizio di stagione. (...)

(La Repubblica)