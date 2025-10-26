La Roma cerca imprevedibilità davanti: il ballottaggio è tra Pellegrini e Bailey

Nessuno a Trigoria ha voglia di guardare la classifica, ma, la sfida col Sassuolo mette di nuovo in palio la vetta grazie al pareggio tra Pisa e Milan. Gasperini si aspetta una reazione dopo le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen e per farlo si affida ai giocatori che al momento danno più garanzie. Fuori i centravanti e dentro Dybala. Sulla trequarti spazio per Soulé e ad uno tra Pellegrini e Bailey. [...] In mezzo al campo tornerà la coppia Koné-Cristante, il francese è a disposizione anche dopo lo spavento di giovedì con la caviglia. I dubbi di Gasperini si spostano poi sulle fasce. Angelino rimane out, Tsimikas non convince e a sinistra si candida nuovamente Wesley. Dall'altra parte scalpita Rensch. Con l'olandese, Celik potrebbe tornare sulla linea di difesa insieme a Mancini e Ndicka. L'obiettivo è tornare al successo. Nel 2025 nessuna squadra europea ha fatto più punti della Roma fuori casa. Al Mapei Stadium è prevista una vera e propria invasione giallorossa, con più di 5000 tifosi attesi.

(Il Messaggero)