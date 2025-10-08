La Roma cerca i gol degli altri

Prima o poi si torna sempre al punto di partenza. I gol, questi sconosciuti. La Roma ne ha segnati 7 in 6 gare di campionato: tre con Soulé, uno con Dovbyk, Wesley, Pellegrini e Cristante. Pochi, considerando le medie gasperiniane, anche se quattro arrivano nelle ultime due uscite (Verona e Fiorentina). La Roma viaggia infatti ad una media di un gol a partita (1,16) mentre il tecnico in passato era abituato ad andare a velocità pressoché doppia (1,9). Ecco perché in estate aveva chiesto rinforzi proprio nel reparto avanzato, venendo accontentato soltanto parzialmente. Gasp il discorso ritiene di averlo rimandato a gennaio, ma bisognerà capire quali saranno i reni i margini di manovra del club (e magari già oggi potrà chiarirlo con i Friedkin de visu). Perché prendere un centravanti di suo gradimento, vorrebbe dire cedere Dovbyk (Ferguson è in prestito) e ad oggi, come in estate, non è che per l'ucraino ci sia la fila. (...) In queste due settimane di sosta, il tecnico potrà lavorare con tutta la batteria completa Soulé e Dybala sono stati snobbati da Scaloni, Pellegrini e ElSha sono fuori per ora dal giro azzurro, Baldanzi è restato a Trigoria e finalmente Bailey è pronto a rientrare in gruppo. Parlando sempre del centravanti, si dimentica spesso la capacità di Gasp di esaltare il ruolo degli esterni offensivi. Lookman, Papu Gomez, De Ketelaere, Pasalic sono solo alcuni dei talenti esplosi col tecnico ex Atalanta. (...) Se Soulé sembra essere sulla buona strada, il resto deve arrivare dagli altri. Dybala i gol in carriera li ha sempre fatti, tutto o quasi dipende dalle sue condizioni fisiche. Discorso simile per Bailey che in sett-mana si rivedrà finalmente in gruppo puntando ad alla prima panchina contro l'Inter. (...)

(Il Messaggero)