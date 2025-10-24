La Roma affonda, Gasperini graffia

I tecnici possono perdere le partite, il problema è perdere le certezze. La Roma conosce i suoi difetti ma con il tempo ne aggiunge altri, che non sapeva di avere. Contro il Viktoria Plzen perde (2-1) e mostra un (altro) limite, una fragilità difensiva che mai si era vista. Errori in fase di appoggio, distrazioni, imprecisioni. La facilità con cui gli avversari, soprattutto nel primo tempo, trovano la porta di Svilar è imbarazzante. (...) La quarta sconfitta stagionale all'Olimpico, la seconda in Europa League, non fa andar d'accordo Dybala e Gasperini. «Siamo stati mosci — dice l'argentino — li abbiamo sottovalutati. Se non diventiamo cattivi non vinceremo mai». Risponde il tecnico: «Non mi rivedo in queste parole, la squadra ha lottato. Moscia nelle conclusioni, quello sì, c'è gente che non segna da tanto tempo e bisogna farsi un esame di coscienza e chiedersi come mai».

(La Repubblica)