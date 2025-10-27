La risposta di Paulo

Quanto lunghi sono, 301 giorni. Paulo Dybala li ha contati tutti fino a ieri pomeriggio, per ritrovare il gol su azione in Serie A. Pieno di Joya, per lui e per la Roma. Per lui e per Gasperini, che fa con lui quello che si fa con i grandi giocatori: lo stimola, quasi lo stuzzica. E poi lo coccola, come quel buffetto del tecnico all'argentino mentre tornava a centrocampo dopo il gol al Sassuolo. Gol da tre punti, gol da Roma prima in classifica, gol da centravanti in una squadra che coi centravanti fin qui ha litigato.

Sabato Gasperini aveva chiesto un salto in avanti a Paulo: «Da lui mi aspetto reti e assist». Ecco: l'azione decisiva di ieri è nata da un mezzo assist dell'argentino (per Cristante) e poi da un suo tap-in da bomber. Ma mica si accontenta, l'allenatore. E così a fine partita Gasp ha alzato l'asticella con Paulo: «Vorrei che questa fosse la sua miglior stagione in termini realizzativi. Per me lui è un giocatore da 15 gol. E dico 15 senza i rigori». [...]

E la Roma vince, in trasferta lo fa sempre ed è qui che ha costruito i suoi 18 punti: «Il primo posto lo viviamo con tranquillità - ha aggiunto Dybala -. Il campionato è lunghissimo, noi volevamo vincere per riscattare le ultime sconfitte e ci siamo riusciti». [...]

Quello di ieri è stato il suo gol numero 180 in Serie A. Ha agganciato un certo Felice Borel. [...]

