La prova del nove

Proviamo a metterci un attimo nei panni di Gasperini. Legge il risultato di Islanda-Ucraina

3-5 e il pensiero speranzoso va subito a Dovbyk. [...] Scorre il tabellino e scopre che non solo Artem non ha segnato ma non è partito nemmeno titolare, racimolando appena una ventina di minuti nel finale. Poco male, dice tra sé e sé, c'è sempre Ferguson contro il Portogallo. In questo caso l'irlandese gioca 78 minuti ma oltre a non segnare - e può capitare contro una delle più forti nazionali europee - si contraddistingue per aver toccato in tutta la partita il pallone 13 volte e soprattutto aver vinto soltanto un duello su 16. A questo punto, preferiamo svestire i panni del tecnico...

Di certo, visto da un occhio esterno, al di là delle dichiarazioni inevitabilmente volte all'ottimismo che l'allenatore ha rilasciato negli ultimi tempi, Gasp non aveva tutti i torti in estate a chiedere un centravanti. I fatti, il rendimento e le prestazioni dei due, gli stanno dando tristemente ragione. Ma visto che fino a gennaio dovrà andare avanti con il materiale a disposizione, la scelta Gasp sembra averla fatta: avanti con Artem. Una decisione in controtendenza con quanto visto in estate ma che ha una sua logica ben precisa. Dovbyk, infatti, è un calciatore di proprietà e se c'è la possibilità a gennaio d'imbastire uno «scambio di figurine» (cit.) con lo Zirkzee di turno, questa passa dalla rivalutazione dell'ucraino. [...]

Il problema del 9 resta primario. Perché se Ferguson non segna nei club da un anno e Artem quando lo fa si contraddistingue anche per la bella peculiarità di sbloccare il risultato (su 18 reti, ben 11 volte), entrambi lo fanno molto di rado. [...] L'ucraino, almeno da quando è arrivato in Italia, in un anno e due mesi non ha mai segnato ad una big. Per ora ha colpito con Genoa (2), Udinese (2), Monza, Verona (2), Parma, Bologna, Como, Cagliari, Lecce e Fiorentina. [...]

Chissà che i ritorni di Dybala e Bailey (atteso in gruppo in settimana) non possano aiutarlo a inquadrare la porta avversaria. Sinora sia lui che Ferguson lo hanno fatto molto poco: tre volte l'irlandese e due l'ucraino in 540 minuti. Un'altra anomalia per un centravanti allenato da Gasp. L'ennesima.

(Il Messaggero)