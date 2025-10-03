La notte stregata

La vita ti dà sempre una seconda opportunità, per la terza di solito bisogna scomodare qualche divinità e non sempre basta. Alla Roma, invece, ne sono state date proprio tre, piovute dal cielo come segno della provvidenza. [...] E la Roma in Europa si è sempre fatta valere ultimamente: qui aveva perso solo due volte nelle ultime tre edizioni delle Coppe, tra Conference ed Europa League e non lasciava tre punti all'esordio da 36 anni, con il Norimberga, al Flaminio. Roma-Lille è la storia di un rigore, uno e trino. Ma niente, quei tre tiri non bastano per salvare almeno la faccia, quel rigore evapora tra le mani di un eroe per caso, Berke Ozer, portiere turco, 25 anni. Andiamo con ordine. L'arbitro, il pessimo Lambrechts, a dieci minuti dalla fine, prima non vede il fallo di mani di Verdonk (che doveva essere espulso molto prima) ma poi, grazie a una saggia revisione, lo deve concedere, inevitabilmente. La Roma sta perdendo 1-0, e sta giocando male. è forse la peggiore partita fin qui disputata, ma ha la possibilità di strappare almeno un pari. Ma succede un qualcosa di inconsueto: tira Dovbyk. ma il portiere turco Ozer, che fa un illegale passo avanti prima del tocco dell'ucraino, lo para, e quindi non vale. Replay: ritira sempre Artem, stesso film, comico. Si ripete di nuovo. Allora si cambia il rigorista: tocca a Soulé, un altro mancino, ma forse con il piede più delicato. Purtroppo per la Roma, il Lille non cambia il portiere, che stavolta fa il passo con il tempo giusto e non fa entrare nemmeno la palla dell'argentino. [...] In fondo doveva andare così, una notte strana. Stregata. Quel gol avrebbe portato un punto, non male per la scalata europea, e avrebbe riconsegnato un Dovbvk definitivamente rigenerato dopo la rete di domenica al Verona. [...] Ricapitolando: l'attacco, che presenta Ferguson come centrale, non punge, e la difesa non è in serata. Peggio di così non poteva andare, e come detto, nemmeno un rigore è riuscito a evitare la sconfitta. Il Lille esibisce maggiore qualità nel palleggio, il piede del giovanissimo Bouaddi è delicato e si fa sentire, lo è decisamente meno quello di Tsimikas (Angeliño non sta bene e resta in panchina), che in pratica regala la rete della vittoria, fornendo un assist con uno stop imbarazzante ad Haraldsson (non male neanche lui), il quale scarica in porta il pallone, approfittando pure di un intervento maldestro di El Aynaoui. [...] Soulé non si vede mai e di conseguenza a Ferguson arrivano pochi palloni giocabili e quei pochi che l'irlandese deve gestire, li perde. Funziona benino Wesley, che di tanto in tanto riesce a far sembrare un'azione un po' pericolosa. Ma nella ripresa è un pasticcio pure lui. Gasperini prova ad aggiustare la squadra ma gli ingressi di Rensch, Mancini, ElSha, Koné e Dovbyk non cambiano l'inerzia del match. [...] C'è poco di Gasp nella Roma vista ieri: questa è una squadra che fatica a tirare in porta e se non è sorretta da una buona condizione fisica, va in difficoltà con chiunque. [...]

(Il Messaggero)