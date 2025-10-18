La notte degli esami all'Olimpico. Gasp lancia la Roma alta qualità

Altissima qualità, il bollino dell'eccellenza sul piano tecnico. Gian Piero Gasperini sta pensando di giocarsela così, contro l'Inter: se la notte (senza ritiro a Trigoria, il ritrovo per tutti è fissato stamattina a Trigoria) non gli avrà fatto cambiare idea, la tentazione forte è di attaccare la squadra di Chivu senza un vero 9 in campo. Dunque: fuori sia Dovbyk sia Ferguson, dentro il tridente Pellegrini-Soulé-Dybala, con la posizione di Pellegrini che potrebbe anche essere centrale così da fare schermo su Calhanoglu. Dettagli tattici, dentro un ragionamento più ampio. La cui sintesi potrebbe essere questa: l'idea di non regalare riferimenti fissi ad Acerbi e compagni pare essere più forte della paura di riproporre l'esperimento (allora con El Aynaoui e senza Pellegrini) visto contro il Torino, che non fu positivo e non solo perché portò all'unica sconfitta in campionato. [...] La sosta vera, quella di campionato, ha invece come al solito fatto perdere di vista sia Ferguson sia Dovbyk, andati a giocare con le rispettive nazionali. Questo punto è stato più volte rimarcato da Gasperini nella conferenza di Trigoria di ieri. E quindi anche la differenza con gli altri

attaccanti: sia Dybala, sia Soulé, sia Pellegrini sono rimasti a Roma ad allenarsi, sotto gli occhi di Gasp. [...] Ma la Roma è una squadra che ha ancora il cartello «lavori in corso» ben in vista. Non inganni la classifica, la prestazioni vanno migliorate come ha raccontato lo stesso Gasperini ieri. Di certo stasera la Roma si presenta per la prima volta in stagione con tutte le armi offensive a disposizione. Sì, anche quel Bailey per cui in conferenza Gasperini aveva escluso la convocazione [...] Difficile, ma non impossibile, che possa anche esordire. Difficile pure che il centrocampo si allontani dalla coppia Cristante-Koné. [...]

(Corsera)