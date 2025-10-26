la critica di Verdone: "Campagna acquisti disastrosa. Squadra senza attacco"

IL TEMPO (G. BIANCONI) - In occasione del lancio della quarta stagione di "Vita da Carlo" e del film "Scuola di seduzione" che sarà presentato alla Festa di Roma, Carlo Verdone ha parlato ai microfoni della testata giornalistica. L'attore si è anche lasciato andare ad un piccolo commento sulla sua Roma. Ecco le sue parole.

Cosa dice della Roma di Gasperini?

"La società ha fatto una campagna acquisti disastrosa. È una squadra senza attacco. Dovbyk e Ferguson non stanno dando un apporto. Era necessario dare via Shomurodov? Anche Saelemaekers stava facendo bene".