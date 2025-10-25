Koné tutto ok. Dybala riposa, Bailey spera

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Allarme rientrato. La caviglia sinistra di Koné non

preoccupa e il francese sarà a disposizione di Gasperini (oggi alle 13.45 la conferenza) per la sfida con il Sassuolo. Il centrocampista era stato costretto al cambio all'intervallo della gara con il Viktoria Plzen a seguito di un duro contrasto, ma domani dovrebbe riprendere posto in mezzo al campo dall'inizio. Insieme a lui

Cristante, rimasto in panchina per novanta minuti giovedì scorso. Scalda i motori

Bailey che, dopo i due spezzoni con Inter e Viktoria Plzen, spera nell'esordio da titolare con la Roma. L'alternativa è rappresentata da Pellegrini, non utilizzato da

Gasperini in Europa. Dybala può riposare dopo i novanta minuti giocati due giorni fa, mentre Soulé viaggia verso la conferma sulla trequarti. Davanti è sempre vivo il

ballottaggio tra Dovbyk e Ferguson. Domani sarà trascorso un anno esatto dall'ultimo gol segnato dall'attaccante irlandese con la maglia di un club. Il tecnico di Grugliasco, poi, dovrebbe ritornare al terzetto difensivo che ha offerto ampie garanzie fino alla sosta. N'Dicka ha riposato giovedì e riprenderà la sua posizione in difesa con Mancini al centro. Anche Celik dovrebbe tornare nei tre dietro, a meno che Gasp non voglia riproporlo come esterno a destra. Con il turco impiegato sulla fascia, Wesley slitterebbe nuovamente a sinistra. In caso contrario, il brasiliano tornerebbe nella sua zona di competenza, aprendo il ballottaggio sul lato opposto tra Rensch e Tsimikas considerando la prolungata assenza di Angeiño.