Konè guida la Roma dei titolari

D’accordo, la stanchezza (mentale) si fa sentire, ma la partita di stasera è troppo importante per pensare di stravolgere la formazione titolare e cambiare ciò che di buono si è visto ed è stato costruito in questo mese e mezzo di lavoro. Gasp sta valutando quindi di evitare grandi cambiamenti e di lasciare in campo il suo zoccolo duro, quel gruppo di giocatori che in questo momento sono i suoi fedelissimi e che stanno facendo la differenza sia nei risultati sia nel nuovo piano di gioco romanista. (...) Uno dei pochi cambi rispetto alla sfida col Verona potrebbe essere sulla corsia sinistra. Nell’alternanza ragionata dall’allenatore, Tsimikas può tornare in campo dal primo minuto in Europa, come accaduto due settimane fa a Nizza. La staffetta con Angeliño è in programma, i due si daranno il cambio nel corso della stagione sia per una maglia da titolare sia a partita in corso. Ha bisogno di giocare invece Wesley, non tanto per la forma fisica quanto per entrare di più nel gioco di squadra, e la sua presenza sulla destra dovrebbe essere confermata. Così come quella in mezzo al campo di Cristante, rimasto fuori proprio nella prima uscita del torneo Uefa, che affiancherà l’insostituibile Koné. E a proposito di francesi, El Aynaoui (che è nato a Nancy ma poi ha scelto di giocare per il Marocco) spera di rientrare in campo dal primo minuto, affiancando Soulé sulla trequarti. Capitolo centravanti. Dovbyk ha ritrovato il gol che mancava dalla sfida di maggio contro la Fiorentina e Gasp potrebbe anche decidere di riutilizzarlo dal primo minuto per dargli maggiore fiducia. Il ballottaggio con Ferguson tuttavia è ancora aperto. (...)

(corsport)