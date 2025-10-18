Koné, con l'Inter il conto è aperto. Dybala, un'idea

Quando un calciatore è talmente titolare da non rientrare nemmeno più nelle logiche dialettiche della pretattica, significa che ha compiuto lo step ultimo e definitivo: quello dell'inamovibilità. Manu Koné «gioca», come ha detto con fermezza Gasperini, ieri. «Lui e Cristante», ha poi aggiunto. [...] Stasera Manu affronterà la squadra che poteva essere sua. All'Inter, inutile negarlo, ha strizzato l'occhio in estate sperando che la trattativa decollasse. Ma alla Roma non è rimasto malvolentieri, anzi. l'anno scorso è stata l'unica società a credere davvero in lui e alla riconoscenza il ragazzo di Colombes ha sempre dato un peso. [...] Il Psg lo segue, l'Inter non ha mai smesso di apprezzare le sue doti da mediano moderno. Chiunque volesse bussare a Trigoria, però, dovrebbe partire da una proposta da 55 milioni almeno. [...] Le altre certezze sono in difesa: Celik, Mancini e N'Dicka. A quest'ultimo è bastato un solo allenamento (quello di ieri) per ritrovare il feeling con i compagni dopo le fatiche con la Costa d'Avorio. Sulle fasce dovrebbero agire Wesley a destra e Tsimikas a sinistra. [...] Il vero nodo riguarda la fase offensiva. Nei giorni scorsi, senza Dovbyk né Ferguson, Gasperini ha provato l'attacco leggero: Soulé e Pellegrini alle spalle di Dybala, "falso nove" come contro il Torino (guarda caso la partita successiva all'altra sosta) o come nell'ultima mezz'ora di Fiorentina-Roma. Al Franchi Gasp disse «è solo una situazione di emergenza», la prospettiva di non dare riferimenti alla difesa dei corazzieri dell'Inter però lo stuzzica non poco. [...] Così Dovbky resta ancora, nonostante gli impegni con la nazionale ucraina, leggermente favorito per iniziare la gara. Pellegrini, a meno di clamorose sorprese, giocherà. Non fosse altro perché Gasperini gli chiederà compiti difensivi simili a quelli avuti nel derby: nell'occasione arginò la fonte del gioco di Sarri, Rovella, e stasera farà altrettanto con Calhanoglu. L'inamovibile del fronte d'attacco? Matias Soulé, 3 gol e 2 assist in 6 presenze.

(Corsport)