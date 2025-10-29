Keita si ferma. Al suo posto c'è Sorensen

Il Parma affronterà la Roma di Gasperini con una nuova, pesante assenza. A causa di una botta al ginocchio destro, si è infatti fermato Keita, che in questo avvio di stagione si era dimostrato un baluardo importante davanti alla difesa. Il suo forfait si aggiunge a quelli di Charpentier, Valeri, Oristanio e Ondrejka. Per sostituirlo, Cuesta può ricorrere al danese Sorensen, magari accentrando Bernabé, che domenica ha giocato da esterno destro. (...) Note positive, invece, i rientri di Almqvist, fermato da un problema fisico, e di Delprato, che ha scontato la squalifica. In difesa, però, sia nella versione a tre centrali sia in quella a due, il tecnico potrebbe confermare a fianco di Balogh l'argentino Valenti. La sfida mette di fronte la miglior difesa e il peggior attacco del campionato: i tifosi del Parma avrebbero di che preoccuparsi, ma non lo faranno, perché per la seconda volta di fila non potranno assistere alla gara allo stadio. (...)

(corsport)