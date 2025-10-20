Juventus, Tudor in bilico: anche De Rossi tra i possibili sostituti. L'ex tecnico della Roma ha rifiutato la Sampdoria, al suo posto la coppia Gregucci-Foti

Il futuro di Igor Tudor è in bilico e la sconfitta per 2-0 contro il Como ha allungato a sei la striscia di partite senza vittoria della Juventus. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la dirigenza bianconera sarebbe fortemente delusa dal rendimento della squadra e starebbe pensando al cambio in panchina. Tra i vari profili sondati, oltre a Luciano Spalletti, Raffaele Palladino e Roberto Mancini, ci sarebbe anche Daniele De Rossi, attualmente libero dopo la risoluzione del contratto con la Roma.

(La Stampa)

Daniele De Rossi era stato contattato anche dalla Sampdoria, ma l'ex allenatore della Roma ha rifiutato la proposta. A dire di 'no' alla dirigenza blucerchiata anche Paolo Vanoli e Fabio Pecchia, sondati dopo il mancato accordo con DDR. Alla fine la scelta è ricaduta su Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma: il trentasettenne non potrà però ricoprire il ruolo di allenatore dato che non ha ancora ottenuto il patentino per dirigere una squadra di Serie B, motivo per cui sarà ufficialmente il "vice" di Angelo Gregucci.

(Il Secolo XIX)