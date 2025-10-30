Infiammazione all'anca per Leao: Roma a rischio

La serie di infortuni non è ancora conclusa. Si aggiunge anche Rafa Leao, uscito dopo un tempo contro l'Atalanta. Gli esami hanno escluso lesioni, ma, hanno confermato l'infiammazione all'anca. Il dubbio verso la Roma c'è, anche se il giocatore farà di tutto per esserci. [...] Scacciati, invece, i dubbi su Gimenez e Tomori. Il messicano sta bene, mentre, l'inglese non è al meglio ma sono stati esclusi guai al ginocchio e verrà valutato nel weekend. Da oggi lavoreranno in gruppo Estupinan e Jashari.

(gasport)