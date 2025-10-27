In Italia è un'altra Roma: Dybala piega il Sassuolo, Gasperini torna primo

Ha cambiato l'attacco, ha ricordato a Paulo Dybala di essere un campione, ha blindato la difesa, e così ha ridisegnato la mappa della Serie A, mettendo in alto la sua Roma al fianco del Napoli. Battendo 1-0 il Sassuolo con rete della Joya, Gian Piero Gasperini ha portato i giallorossi alla quarta vittoria in trasferta su quattro in questo campionato. E ha restituito all'Italia un'alta classifica insolita, con le tre grandi del nord - Milan, Inter e Juve - costrette a guardare la vetta dal basso.

Maestro degli schemi d'attacco, fin qui Gasperini non aveva trovato interpreti adatti allo spartito che aveva in mente. Già in agosto si era speso a parole in una difesa d'ufficio di Dovbyk, senza crederci affatto. Alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia ha criticato Ferguson, «che deve dare risposte sul campo, e finora non lo sta facendo», e punzecchiato Dybala, «che è un attaccante, quindi deve fare gol e assist».

Detto e fatto: minuto 16, tiro di Cristante, respinta di Muric e gol di destro dell'arci-mancino, schierato punta centrale come ai tempi del Palermo. [...]

La vittoria contro un Sassuolo durato dieci minuti è arrivata dopo le sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, «perché in Europa League abbiamo combinato qualche casino». È li che il tecnico dovrà lavorare di più, se vuole sollevare i giallorossi in una classifica europea che li vede arrancare a tre punti in altrettante partite. E più in generale, dovrà affrontare il tema del rendimento in casa, dove in stagione ha perso con Torino e Lille, prima che contro i nerazzurri e i cechi. [...]

Sul tema scudetto, inevitabile per chi guarda il mondo da lassù, frena: «Non ci penso. Se siamo questi, non basta. Se riusciamo a crescere, vediamo. Voglio subito la Champions, ma non ci arriveremo solo perché abbiamo lo stadio pieno. Serve anche la squadra». [...]

(La Repubblica)