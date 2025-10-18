In arrivo più di 3mila ultrà nerazzurri. Faro su 230 a rischio

Controlli ai caselli autostradali, aree di parcheggio dedicate nella zona di Tor di Quinto, Ponte Milvio e Villaggio Olimpico. [...] Scatterà già questa mattina il piano di sicurezza della Questura in vista di Roma-Inter, in programma alle 20.45. Saranno impegnati centinaia di uomini delle forze dell'ordine con verifiche all'ingresso nella Capitale, da tutti i varchi delle autostrade, con deviazioni nelle aree di sosta per ispezionare auto, minivan e pullman. [...] L'incontro è considerato a rischio soprattutto per il gemellaggio storico fra le tifoserie interista e laziale, ma essendo la prima legata anche a quella del Nizza, coinvolta negli scontri in Francia con gli ultrà romanisti (proprio ieri 7 dei 13 arrestati sono tornati in libertà dietro cauzione), lo scenario non viene sottovalutato. A ieri i supporter nerazzurri avevano acquistato 3.527 biglietti secondo i dati della Questura, ma potrebbero essere molti di più. Fra di loro 230 ultrà interisti particolarmente sotto osservazione saranno a bordo di due-tre pullman in partenza da Milano nella mattinata di oggi e verranno accompagnati dagli agenti direttamente allo stadio. [...]

(Corsera)