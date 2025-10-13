Il tour de force svela la vera Roma

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tra sabato 18 ottobre e domenica 9 novembre si capirà molto meglio che tipo di squadra è e che ambizioni può avere la Roma di Gasperini. In attesa della ripresa degli allenamenti di domani pomeriggio, il tecnico giallorosso ha studiato con grande attenzione il calendario dei prossimi impegni, con sette partite in programma nel ciclo che si concluderà con la sosta delle nazionali di novembre.

Il primo appuntamento in calendario e il big match di sabato: allo Stadio Olimpico arriva l'Inter, che in classifica ha tre punti di distacco dalla Roma. Quella contro i nerazzurri sarà un banco di prova fondamentale per Koné e compagni, capaci di vincere contro Bologna e Lazio nei due match più complicati fin qui disputati. Un risultato positivo darebbe alla formazione romanista la giusta carica per il ciclo di partite, regalando ulteriore consapevolezza ad un gruppo che sta vivendo un 2025 da sogno.

Nella classifica dell'anno solare i giallorossi sono infatti abbondantemente primi, avendo totalizzato ben otto punti in più del Napoli, laureatosi campione d'Italia nella passata stagione, undici più dell'Inter, quattordici più della Juve e staccando il Milan di ben quindici lunghezze. Un bottino arrivato con sole due sconfitte e appena tredici gol al passivo. Nessuna avversaria deve quindi fare paura, seppur con la consapevolezza di partire sfavoriti contro gli uomini di Chivu.

Giovedì 23 ci sarà invece il ritorno dell'Europa League, con la sfida, sempre casalinga, contro il Viktoria Plzen. Visto il sorteggio di coppa alquanto ostico, se si vuole puntare ad arrivare tra le prime otto nel maxi-girone, con i cechi è necessaria una vittoria dopo il successo con il Nizza e il ko con il Lille.

La terza partita della prossima settimana è invece la trasferta con il Sassuolo (domenica 26). Mercoledì 29 arriva quindi il primo turno infrasettimanale di campionato, con la Roma che ospita il Parma. Dopo il faccia a faccia con i ducali, davanti a Gasperini si presenta un altro importante banco di prova, con lo scontro diretto con il Milan (domenica 2 novembre), una delle avversarie per un posto nella Champions League 2026/27.

Il 6 novembre ecco l'altro test europeo, con la partita da disputare in casa dei Rangers.

Di ritorno dal match a Glasgow è in agenda la sfida con l'Udinese, che concluderà il tour de force per i giallorossi.

Al di là delle difficoltà nel gestire le energie e del livello delle avversarie, Gasperini cercherà di continuare il percorso di crescita intrapreso nel primo mese e mezzo di stagione. Potendo inoltre contare su due buone notizie in prospettiva. La prima è il recupero completo di Dybala, che a Firenze ha dimostrato quanto possa essere un'arma utile per il reparto offensivo. E sempre in quella zona del campo è atteso l'esordio di Bailey, nella fase finale del recupero dopo la lesione miotendinea. Da inizio campionato il rendimento dell'attacco è stato il tema di discussione principale nella Capitale e la presenza di due calciatori come l'argentino e il giamaicano può stravolgere in positivo l'efficienza dei giocatori d'attacco. Con possibili effetti benefici soprattutto per le due punte, Dovbyk e Ferguson, fin qui ferme ad un sol gol realizzato in due.