Il sorpasso

E adesso il mondo si è capovolto. Almeno per ora, almeno finché le gerarchie non cambieranno di nuovo. Sta di fatto che quello che sembrava certo fino a un paio di settimane fa ora non lo è più. E Artem Dovbyk ha rimesso la freccia, sorpassando Evan Ferguson e riprendendosi il posto da titolare. Non solo per il gol al Verona, per quel colpo di testa che ha aperto le danze in una partita che ha poi ridato la vetta alla Roma. [...] Il destino di Dovbyk in questa stagione è stato strano, di quelli a volte anche indecifrabili. Doveva partire, andar via, trovare casa altrove. [...] E poi i primi passi di Ferguson erano stati incoraggianti, l'irlandese sembrava poter davvero se non tornare quello di due anni fa in Premier, almeno avvicinarcisi. Ed invece le ultime partite hanno segnalato una pericolosa involuzione, una brutta inversione di tendenza (anche nel peso, Ferguson sembra meno "snello" e rapido di inizio stagione). E così le gerarchie che sembravano ben delineate - con Ferguson titolare e Dovbyk riserva, appunto - si sono ora ribaltate. Adesso il titolare è Artem, stavolta tocca ad Evan inseguire. [...] Gasp ci ha lavorato su tanto dal punto di vista mentale, delle motivazioni, pungolandolo spesso anche sotto l'aspetto caratteriale. Anche con parole dure, a volte brusche, capaci però di suscitare una reazione nel centravanti ucraino. [...] Già, perché l'altra cosa su cui Gasperini lavora da tanto con Artem è proprio quella dei movimenti. Gli sta spiegando come smarcarsi, come "scaricare" la marcatura avversaria, quando andare in profondità e quando invece "accorciare" verso i compagni di squadra. Un manuale di tattica individuale. Ed allora è facile che domani - contro il Lille - torni titolare Ferguson, per poi rilasciare ancora una volta il posto a Dovbyk domenica prossima in casa della Fiorentina. Già, perché se c'è una partita che conta davvero tra le due questa è la sfida in casa della Viola. [...]

(Gasport)