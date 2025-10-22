Il rientro di Angelino è più lontano. Gasp rilancia Tsimikas e studia i giovani

Si allungano i tempi di recupero per Angelino. È out dalla gara con il Lille del 2 ottobre, in quel caso andò in panchina ma sulla sinistra si alternarono Tsimikas e Rensch. Poi sono arrivate due mancate convocazioni di fila con Fiorentina e Inter a causa di una bronchite asmatica. Lo spagnolo in questi venti giorni ha svolto una serie di controlli specifici al Campus Bio medico a Trigoria, ma una data certa per il rientro in campo ancora non c'è. Domani non sarà a disposizione per la sfida col Viktoria Plzen e salterà sicuramente anche le gare con Sassuolo e Parma. Ha perso qualche chilo ed è ancora debilitato, punta alle prime gare di novembre (2-3 settimane) ma tutto dipenderà dalle sue condizioni. (...) Gasperini da qualche settimana sta studiando una serie di alternative per sopperire all'assenza dell'ex Lipsia. Non è ancora soddisfatto di Tsimikas, lasciato fuori contro l'Inter. Probabile la sua presenza dal primo minuto doma-ni sera, ma il ballottaggio con Rensch è aperto. Sabato, invece, su quella fascia ha giocato Wesley e vederlo a sinistra potrebbe non esser stato un caso isolato. Il tecnico è soddisfatto di come ha giocato dall'altra parte, tra i tanti esperimenti della partita contro i nerazzurri è stato quello più riuscito . (...) L'allenatore sta buttando più di un occhio di riguardo sui giovani. In particolar modo su Sangaré e Lulli. Il primo è aggregato al gruppo dal ritiro e si sta mettendo in mostra con la Primavera. Lo scorso weekend si è tolto la soddisfazione di trovare il primo gol in giallorosso contro il Cagliari. Nasce come terzino destro ma con Guidi si sta ritagliando uno spazio a sinistra. Stesso discorso per Lulli che sta convincendo e si è allenato più volte con i grandi. (...)

(Il Messaggero)