IL PUNTO DELLA DOMENICA - POLVEROSI: "Se sbagli il primo tempo contro l'Inter diventa difficile sistemare le cose" - CARMELLINI: "Gasp se ne faccia una ragione: o Dybala o Soulé"

La Roma perde il big match contro l'Inter e cade 0-1 allo Stadio Olimpico a causa della rete realizzata da Ange-Yoan Bonny al minuto 6 su un grave errore di posizionamento della difesa giallorossa. "Questa sconfitta non deve certo essere motivo di dramma o di depressione - il commento di Arrigo Sacchi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport -. La strada intrapresa è quella giusta". Alberto Polverosi del Corriere dello Sport parla della prestazione a metà dei giallorossi: "La Roma avrebbe meritato almeno il pareggio. Solo che ha sbagliato il primo tempo e se fai una concessione del genere all'Inter, poi diventa complicato sistemare le cose". Tiziano Carmellini de Il Tempo, invece, parla dell'incompatibilità tra Paulo Dybala e Matias Soulé: "Gasp se ne faccia una ragione: o uno, o l'altro... almeno fin quando la Roma gioca così".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. SACCHI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rivoluzione! Perdono le prime in classifica, Napoli e Roma, e lassù in vetta, adesso, c'è una mischia pazzesca. A quota 15 punti l'Inter, che ha sbancato l'Olimpico, aggancia la vetta, e

oggi la Juve, vincendo a Como (cosa tutt'altro che semplice, per la verità), può aggiungersi al terzetto, mentre il Milan, se supera la Fiorentina a San Siro, può addirittura balzare in testa. [...] La Roma avrebbe potuto pareggiare, ne ha avuto le occasioni e forse è stata un po' sfortunata, ma pure i nerazzurri hanno creato pericoli ai giallorossi e sono andati vicino al raddoppio. [...] Per i giallorossi, che sono al primo campionato con Gasperini, questa sconfitta non deve certo essere motivo di dramma o di depressione. C'è molto da lavorare, ma questo si sa, e a Gasperini non mancherà la volontà per mettere sotto torchio i suoi ragazzi. In pochi mesi ha già costruito una squadra che sta li davanti in classifica, che conosce i principi di gioco, e dunque bisogna essere soddisfatti di ciò che finora si è raggiunto. L'importante è non fermarsi e non abbattersi. La strada intrapresa è quella giusta.

A. POLVEROSI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Non c'è ancora una squadra-guida, ruolo da accreditare a Napoli e Inter, non alla Roma che però ieri sera avrebbe meritato almeno il pareggio. Solo che ha sbagliato il primo tempo e se fai una concessione del genere all'Inter, poi diventa complicato sistemare le cose.

Nell'altro tempo, il secondo, la squadra di Gasperini ha ribaltato il senso della partita, giocando con qualità e rabbia, e ha messo in seria difficoltà i nerazzurri. [...] Si può mai pensare che la miglior difesa del campionato prenda un gol come l'ha preso la Roma? Un gol che può incassare una difesa allegra e leggera, con un tentativo scriteriato di fuorigioco su lancio a palla scoperta, con un marcatore come N'Dicka che abbandona Bonny alla sua corsa in prateria e con un portiere come Svilar che si fa infilare sul suo palo. Mah. Troppe cose non tornavano in quei primi 45 minuti della Roma, a cominciare dalla posizione del martoriato N'Dicka spostato sul centrodestra. E non tornava nemmeno la scelta dell'attacco tascabile, con Dybala centravanti per modo di dire. [...] L'energia dell'Inter si è esaurita dopo 45 minuti e quando calano il ritmo, l'intensità e l'aggressività, affiora la tecnica degli artisti. Per mezz'ora, Dybala ha imperversato mentre la Roma stava creando un'occasione dietro l'altra. [...] In quei 45' è stata una bella Roma, con una gran voglia di riprendere la partita e lo avrebbe meritato.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

La Roma ha perso la sfida scudetto contro l'Inter, ma ha dimostrato di poter competere con le grandi. La prova del secondo tempo fa pensare che questa squadra può giocarsela per conquistare un posto per la Champions, pur con i limiti ancora evidenti dell'attacco, dove Dybala ha fatto vedere le cose migliori. [...] La Roma ha perso il primo vero scontro diretto, pur restando in testa, almeno fino a oggi, ma ha dimostrato di poter competere per il vertice. La reazione della ripresa e la veemenza con la quale ha cercato il pareggio hanno entusiasmato il pubblico dell'Olimpico, che ha incitato la squadra fino alla fine e l'ha applaudita all'uscita dal campo. [...] Il gol resta un problema per questa squadra, che sul piano del gioco ha retto il confronto con un avversario come l'Inter. Non ha mai mollato, non si è disunita dopo una grave indecisione della ripresa, ha gestito la fase di difficoltà, ha accusato il colpo, ma ha saputo reagire. [...] Da questa sconfitta la squadra di Gasperini non esce ridimensionata. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

La Roma esce sconfitta dall'Olimpico contro l'Inter di Chivu, ma non ridimensionata. [...] Il bilancio giallorosso, nonostante il ko, non è del tutto negativo: anzi. Un errore dopo sei minuti è troppo poco per arrendersi, perché le cose viste ieri sera all'Olimpico fanno ben sperare per il futuro. La Roma gioca alla pari contro una squadra costruita per lottare in Champions e insidiare il Napoli nella corsa scudetto. [...] Nella ripresa la Roma non solo è rimasta in partita ma ha giocato assolutamente all'altezza dell'Inter divorandosi almeno tre volte il gol del pareggio senza correre grandi rischi in difesa. Insomma una prestazione complessiva che lascia ancor più l'amaro in bocca ma che può essere letta anche in chiave positiva. La squadra di Gasperini cresce tra buoni segnali e cose un po' meno belle: di certo l'operazione Dybala-Soulé non paga nemmeno questa volta e forse il tecnico, che pur ci riprova una volta ancora, si dovrebbe rassegnare all'evidenza. Gasp se ne faccia una ragione: o uno, o l'altro... almeno fin quando la Roma gioca così. [...]