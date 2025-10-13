Il Milan va ko in campionato: la Roma completa la rimonta al 91'

Prima sconfitta in campionato per il Milan femminile. Le rossonere, che restano a tre punti in classifica, perdono 2-1 con la Roma. Iniziano meglio le giallorosse, ma con il passare dei minuti il Milan prende in mano il gioco e sfiora il vantaggio prima con Dompig poi con Ijeh. Per tutto il primo tempo il risultato non cambia e le squadre vanno all'intervallo sullo 0-0. [...]

È nell'ultimo quarto d'ora che il match si infiamma. Segnano le rossonere al 76' con un gran tiro al volo di De Sanders. La Roma reagisce e a sei minuti dalla fine trova il pareggio con un colpo di testa di Corelli. Le giallorosse continuano ad andare in pressing e in pieno recupero, al 91', raddoppiano con Giugliano.

(corsera)