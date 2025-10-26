Il club si muove per Zirkzee: c'è il via libera del Manchester United

Non si aspetta molto dal mercato, ma, la Roma inizia a muoversi in vista della finestra di gennaio per regalare a Gasperini almeno una punta. L'obiettivo principale resta Joshua Zirkzee, che il tecnico aveva già richiesto ai tempi dell'Atalanta. Friedkin è disposto a pagare i 6 mesi di stipendio dell'olandese che al Manchester United non gioca e vuole trovare spazio per non perdersi il Mondiale. I Red Devils hanno dato il via libera alla cessione, ma, prima vorrebbero capire se ci sono squadre interessate all'acquisto in forma definitiva.

(gasport)