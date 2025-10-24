I VOTI DEGLI ALTRI - Ziolkowski "debutto da titolare marchiato a fuoco dall'errore decisivo" - El Aynaoui "sovrastato"

Si complica il cammino europeo della Roma, che contro il Viktoria Plzen rimedia la seconda sconfitta interna in questa Europa League. Male al debutto dal 1' Ziolkowski: "Il debutto da titolare marchiato a fuoco dall'errore decisivo. Ha provato ad agguantare Adu ma gli è scivolato via come una saponetta" (Corriere dello Sport). Insufficiente anche la proa di El Aynaoui: "Sovrastato dall'atletismo dei centrocampisti del Plzen, resta sempre nascosto senza prendersi mai una responsabilità nelle giocate. Nel secondo tempo abbassa ancora di più il proprio raggio d'azione e finisce ad impostare da centrale. Finora è una cocente delusione del mercato estivo. Sveglia." (Il Tempo). Si salva Paulo Dybala: "Comincia a destra, anche se in breve si sposta dal lato opposto. Prova a dialogare con i partner di reparto, ma la sensazione è che si rassegni presto al monologo. E dopo aver trasformato il rigore un po’ alla volta si spegne anche lui." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,86

Ziolkowski 4,21

Mancini 5,64

Hermoso 5,00

Celik 5,57

El Aynaoui 5,00

Koné 5,78

Wesley 5,93

Soulé 5,21

Dybala 6,14

Dovbyk 4,78

El Shaarawy 5,93

Pisilli 6,07

Bailey 5,93

Ndicka 5,93

Ferguson 5,14

Gasperini 5,00

LA GAZZETTA DELLO SPORT

El Shaarawy

Pisilli

Bailey

Ndicka

Ferguson

Svilar 5,5

Ziolkowski 4,5

Mancini 5,5

Hermoso 5,5

Celik 5,5

El Aynaoui 4,5

Koné 5,5

Wesley 6

Soulé 5

Dybala 6,5

Dovbyk 4,5

El Shaarawy 5,5

Pisilli 6

Bailey 6

Ndicka 6

Ferguson 5

Gasperini 5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Ziolkowski 4

Mancini 6

Hermoso 4,5

Celik 5,5

El Aynaoui 5

Koné 6

Wesley 5,5

Soulé 5,5

Dybala 6

Dovbyk 5

El Shaarawy 6

Pisilli 6

Bailey 6

Ndicka 6

Ferguson 5

Gasperini 5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Ziolkowski 4

Mancini 5,5

Hermoso 4,5

Celik 5,5

El Aynaoui 5

Koné 6

Wesley 6

Soulé 5,5

Dybala 6

Dovbyk 5

El Shaarawy 6

Pisilli 6

Bailey 5

Ndicka 6

Ferguson 5

Gasperini 5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Ziolkowski 4

Mancini 5,5

Hermoso 5

Celik 5,5

El Aynaoui 5

Koné 5,5

Wesley 6

Soulé 5

Dybala 6

Dovbyk 4,5

El Shaarawy 6

Pisilli 6

Bailey 6

Ndicka 6

Ferguson 5

Gasperini 5

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Ziolkowski 4,5

Mancini 5,5

Hermoso 5

Celik 6

El Aynaoui 5

Koné 6,5

Wesley 6

Soulé 5

Dybala 6,5

Dovbyk 5

El Shaarawy 6

Pisilli 6,5

Bailey 6,5

Ndicka 5,5

Ferguson 5,5

Gasperini 5

IL TEMPO

Svilar 6

Ziolkowski 4

Mancini 5,5

Hermoso 5

Celik 5

El Aynaoui 4,5

Koné 5

Wesley 5,5

Soulé 5

Dybala 6

Dovbyk 4,5

El Shaarawy 6

Pisilli 6

Bailey 6

Ndicka 6

Ferguson 5

Gasperini 4,5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Ziolkowski 4,5

Mancini 6

Hermoso 5,5

Celik 6

El Aynaoui 6

Koné 5,5

Wesley 6,5

Soulé 5,5

Dybala 6

Dovbyk 5

El Shaarawy 6

Pisilli 6

Bailey 6

Ndicka 6

Ferguson 5,5

Gasperini 5,5