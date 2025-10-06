I VOTI DEGLI ALTRI - Soulé "squadra sulle spalle", Cristante "ubiquo", Svilar "benedice i due legni"

La Roma espugna il Franchi con una vittoria di carattere, ribaltando lo svantaggio iniziale e consolidando il primato in classifica. Nelle pagelle dei quotidiani, il protagonista assoluto è Matías Soulé, capace di mettersi la "squadra sulle spalle nel momento più difficile" (Corriere della Sera) con un gol e un assist. Al suo fianco, un Bryan Cristante "ubiquo" (Il Romanista) che oltre al gol decisivo offre una prestazione di grande sostanza. Promossa la difesa, dove Celik continua la sua "crescita continua" (La Gazzetta dello Sport) e Mancini ingaggia un duello vincente con Kean. Meno brillante la prova di Svilar, che secondo La Gazzetta "benedice i due legni", di Baldanzi, che "fa molto movimento senza però riuscire a entrare nel gioco" (La Gazzetta dello Sport) e di Dovbyk "assist e stop" (Il Messaggero). Per il tecnico, infine, una vittoria che è una "rivalsa (...) sofferta però preziosa per la vetta" (La Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,83

Celik 6,86

Mancini 6,57

Ndicka 5,57

Wesley 6,07

Cristante 7,07

Koné 6,43

Tsimikas 6,08

Soulé 7,5

Baldanzi 5,58

Dovbyk 5,71

Pellegrini 5,93

Dybala 6,36

Rensch 5,93

Gasperini 6,86

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5,5

Celik 6,5

Mancini 6

Ndicka 5,5

Wesley 6

Cristante 7

Koné 6,5

Tsimikas 6

Soulé 7,5

Baldanzi 5

Dovbyk 5,5

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Rensch 6

Gasperini 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Celik 7

Mancini 6

Ndicka 5,5

Wesley 6,5

Cristante 7,5

Koné 7

Tsimikas 6

Soulé 7,5

Baldanzi 5,5

Dovbyk 6

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Rensch 6

Gasperini 7

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Celik 7

Mancini 7

Ndicka 5,5

Wesley 5,5

Cristante 7

Koné 6,5

Tsimikas 6

Soulé 7,5

Baldanzi 5,5

Dovbyk 6

Pellegrini 6

Dybala 6

Rensch 5,5

Gasperini 6,5

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 7

Ndicka 5,5

Wesley 6

Cristante 7

Koné 6

Tsimikas 6,5

Soulé 7,5

Baldanzi 5,5

Dovbyk 5,5

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Rensch 6

Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 6

Celik 7

Mancini 6,5

Ndicka 5,5

Wesley 6,5

Cristante 7

Koné 6,5

Tsimikas 6

Soulé 7,5

Baldanzi 6

Dovbyk 5,5

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Rensch 6

Gasperini 6,5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Celik 7

Mancini 6,5

Ndicka 6

Wesley 6,5

Cristante 7

Koné 6,5

Tsimikas 6

Soulé 7,5

Baldanzi 6

Dovbyk 6

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Rensch 6

Gasperini 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 7

Mancini 7

Ndicka 5,5

Wesley 5,5

Cristante 7

Koné 6

Tsimikas 6

Soulé 7,5

Baldanzi 5,5

Dovbyk 5,5

Pellegrini 5,5

Dybala 6

Rensch 6

Gasperini 7