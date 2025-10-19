I VOTI DEGLI ALTRI - Ndicka "errori su errori", Dovbyk "tre passi indietro". Dybala "cambia marcia all'intervallo", Gasperini "le contromosse si rivelano un boomerang"

Seconda sconfitta in campionato per la Roma, che cade di nuovo 0-1 in casa contro l'Inter: a decidere la sfida è Ange-Yoan Bonny, abile a sfruttare un errore di posizionamento della difesa giallorossa. Prestazione ampiamente negativa di Evan Ndicka, il quale è stato eletto come peggiore in campo (4.71): "Errori su errori prima di uscire. Schierato a destra, sbaglia il movimento lasciando la marcatura di Bonny sul gol, poi commette una serie di svarioni non certo da lui. Pure un’ammonizione: sogni d’oro" (Corriere dello Sport). Malissimo anche Artem Dovbyk (4.78), che ha clamorosamente fallito un gol a porta vuota: "La rete fallita di testa a porta spalancata vale un più due in classifica per l’Inter. Goffo, tre passi indietro rispetto al processo di crescita che pareva avviato" (Corriere della Sera). Insufficienza anche Paulo Dybala (5.86): "Arranca alla ricerca di spazi. Dopo l’intervallo però cambia marcia e crea occasioni per sé e i compagni" (Il Romanista). Bocciate anche le scelte iniziali di Gian Piero Gasperini (5.71): "Prova delle contromosse per arginare lo strapotere fisico dell'Inter ma si rivelano un boomerang. Ndicka a destra è il peggiore in campo, Wesley a sinistra è anonimo. Meglio nella ripresa dove forse avrebbe meritato il pari" (Il Messaggero).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5.57

Ndicka 4.71

Mancini 6.36

Hermoso 5.57

Celik 5.78

Cristante 6.14

Koné 6.43

Wesley 5.86

Soulé 5.57

Pellegrini 5.28

Dybala 5.86

Ziolkowski 6.14

Dovbyk 4.78

Baldanzi 5.64

Bailey 6.00

Ferguson 5.50

Gasperini 5.71

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5.5

Ndicka 5

Mancini 6.5

Hermoso 5.5

Celik 6

Cristante 6

Koné 6.5

Wesley 6

Soulé 5.5

Pellegrini 5.5

Dybala 6

Ziolkowski 6

Dovbyk 5

Baldanzi 6

Bailey 6

Ferguson ng

Gasperini 5.5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5.5

Ndicka 4.5

Mancini 6

Hermoso 5.5

Celik 5.5

Cristante 6

Koné 6

Wesley 6

Soulé 5.5

Pellegrini 5

Dybala 6

Ziolkowski 6.5

Dovbyk 5

Baldanzi 5.5

Bailey 6

Ferguson ng

Gasperini 5.5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Ndicka 4.5

Mancini 7

Hermoso 5

Celik 6.5

Cristante 6

Koné 7

Wesley 5.5

Soulé 5.5

Pellegrini 5.5

Dybala 6

Ziolkowski 6

Dovbyk 4.5

Baldanzi 5

Bailey 6

Ferguson ng

Gasperini 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5

Ndicka 4.5

Mancini 6.5

Hermoso 5.5

Celik 5.5

Cristante 6

Koné 6.5

Wesley 6

Soulé 6

Pellegrini 5

Dybala 5.5

Ziolkowski 6.5

Dovbyk 4.5

Baldanzi 5.5

Bailey 6

Ferguson ng

Gasperini 6

LA REPUBBLICA

Svilar 5.5

Ndicka 5

Mancini 6

Hermoso 5.5

Celik 5.5

Cristante 6.5

Koné 6.5

Wesley 6

Soulé 5

Pellegrini 5

Dybala 6

Ziolkowski 6

Dovbyk 4.5

Baldanzi 5.5

Bailey 6

Ferguson ng

Gasperini 5.5

IL TEMPO

Svilar 5.5

Ndicka 4.5

Mancini 6

Hermoso 6

Celik 5.5

Cristante 6

Koné 6.5

Wesley 5.5

Soulé 6

Pellegrini 5

Dybala 5.5

Ziolkowski 6

Dovbyk 5

Baldanzi 6

Bailey 6

Ferguson 5.5

Gasperini 5.5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Ndicka 5

Mancini 6.5

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 6.5

Koné 6

Wesley 6

Soulé 5.5

Pellegrini 6

Dybala 6

Ziolkowski 6

Dovbyk 5

Baldanzi 6

Bailey 6

Ferguson ng

Gasperini 6