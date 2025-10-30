I VOTI DEGLI ALTRI - Hermoso "giocatore rigenerato", Dovbyk "gol da centravanti vero", Bailey "non azzecca una giocata"

La Roma torna alla vittoria all'Olimpico e lo fa convincendo. Le mosse di Gasperini hanno ancora una volta fatto effetto, contro un Parma ben messo in campo e che non lasciava spazi. I due grandi protagonisti della gara sono i due autori del gol: Mario Hermoso (7.07) ed Artem Dovbyk 6.92). Lo spagnolo: "Segna la sua prima rete in Serie A, ma soprattutto riempie la partita di tante cose. Giocatore oramai rigenerato" (La Gazzetta dello Sport). L'ucraino: "I gol li sa fare, li ha sempre fatti e continuerà a farli. Poi può non piacere perché troppo statico e poco partecipe all'azione ma l'area di rigore resta il suo giardino personale. Il 2-0 è un gol da centravanti vero. E vederlo sorridere fa piacere" (Il Messaggero).

Protagonista in negativo, invece, Leon Bailey (4.92). Il giamaicano, messo in campo per sostituire dopo appena 3 minuti l'infortunato Ferguson, dura poco più di 40 minuti. Una prova gravemente insufficiente e alla ripresa lascia spazio ad El Aynaoui. Le colpe non sono solo sue, ma prestazione sicuramente rivedibile: "Gasperini non fa sconti: anche se sei entrato a gara in corso puoi uscire subito se giochi con le infradito ai piedi. Nei quaranta minuti in campo non azzecca una giocata e l'atteggiamento è molle. Il fuorigioco di Mancini lo "salva" dopo un errore imbarazzante" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.85

Hermoso 7.07

Mancini 6.57

Ndicka 6.28

Celik 6.42

Cristante 6.35

Koné 6.5

Wesley 6.42

Soulé 6

Dybala 6.78

Ferguson SV

Bailey 4.92

El Aynaoui 6.07

Dovbyk 6.92

Ghilardi SV

Rensch 5

Gasperini 6.85

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Hermoso 7

Mancini 6,5

Ndicka 6

Celik 6,5

Cristante 6

Koné 6,5

Wesley 6

Soulé 6

Dybala 7

Ferguson SV

Bailey 5

El Aynaoui 6

Dovbyk 6,5

Ghilardi SV

Rensch SV

Gasperini 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Hermoso 7,5

Mancini 6,5

Ndicka 7

Celik 6,5

Cristante 6,5

Koné 7

Wesley 6,5

Soulé 6

Dybala 7

Ferguson SV

Bailey 5

El Aynaoui 6,5

Dovbyk 7

Ghilardi SV

Rensch 5

Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Hermoso 7

Mancini 6,5

Ndicka 6

Celik 6,5

Cristante 6

Koné 6

Wesley 6,5

Soulé 6

Dybala 6,5

Ferguson SV

Bailey 5

El Aynaoui 6

Dovbyk 7

Ghilardi SV

Rensch SV

Gasperini 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Hermoso 7

Mancini 6,5

Ndicka 6

Celik 6,5

Cristante 6,5

Koné 6

Wesley 6,5

Soulé 5,5

Dybala 7

Ferguson SV

Bailey 5

El Aynaoui 6

Dovbyk 7

Ghilardi SV

Rensch SV

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Hermoso 7

Mancini 6,5

Ndicka 6

Celik 6

Cristante 6,5

Koné 7

Wesley 6

Soulé 6

Dybala 6,5

Ferguson SV

Bailey 4,5

El Aynaoui 6

Dovbyk 7

Ghilardi SV

Rensch 5

Gasperini 6,5

IL TEMPO

Svilar 7

Hermoso 7

Mancini 7

Ndicka 6,5

Celik 6

Cristante 6,5

Koné 6,5

Wesley 7

Soulé 6,5

Dybala 6,5

Ferguson SV

Bailey 4,5

El Aynaoui 6

Dovbyk 7

Ghilardi SV

Rensch SV

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 7

Hermoso 7

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Celik 7

Cristante 6,5

Koné 6,5

Wesley 6,5

Soulé 6

Dybala 7

Ferguson SV

Bailey 5,5

El Aynaoui 6

Dovbyk 7

Ghilardi SV

Rensch SV

Gasperini 6,5