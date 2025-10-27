I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "tirato a lucido", Wesley "imprescindibile". Cristante "l'uomo in più", Gasperini "centra ogni mossa"

La Roma dimentica la pesante sconfitta contro il Viktoria Plzen e batte 0-1 il Sassuolo grazie alla rete di Paulo Dybala al minuto 16. Vittoria fondamentale per i giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta alla classifica a quota 18 punti. Grande prova del numero 21, migliore in campo (7.36) e autore del gol che ha deciso la gara: "Tirato a lucido, siringa la difesa con infiltrazioni velenose. Segna (di destro!) il primo gol su azione della sua stagione" (La Gazzetta dello Sport). Grande prestazione di Wesley (6.93): "A sinistra o a destra è un elemento chiave per Gasp, imprescindibile. Quel gol sbagliato però grida vendetta" (Il Corriere dello Sport). Super prova anche di Bryan Cristante (7.14), schierato da trequartista: "L'uomo in più, in versione Pasalic. Va in marcatura su Matic, annullandolo, ed è sempre pericoloso quando si sgancia. Risulta essere sempre al posto giusto nel momento giusto" (Il Messaggero). 7 per Gian Piero Gasperini: "Torna ai fasti di Bergamo con Cristante incursore e mantiene Dybala centravanti puro, centrando ogni mossa" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.36

Celik 6.43

Mancini 6.86

Ndicka 6.43

Wesley 6.93

El Aynaoui 6.07

Koné 6.64

Tsimikas 5.50

Cristante 7.14

Bailey 5.78

Dybala 7.36

Hermoso 5.86

Dovbyk 6.21

Soulé 6.07

Pellegrini 6.57

Rensch ng

Gasperini 7.00

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 6.5

Mancini 7

Ndicka 6

Wesley 7

El Aynaoui 5.5

Koné 6

Tsimikas 5

Cristante 7

Bailey 5

Dybala 7.5

Hermoso 6.5

Dovbyk 6

Soulé 6.5

Pellegrini 7

Rensch ng

Gasperini 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 6

Mancini 7

Ndicka 7

Wesley 7.5

El Aynaoui 6.5

Koné 6.5

Tsimikas 5.5

Cristante 7.5

Bailey 6

Dybala 7.5

Hermoso 6

Dovbyk 6.5

Soulé 6

Pellegrini 6.5

Rensch ng

Gasperini 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6.5

Celik 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Wesley 7

El Aynaoui 6

Koné 6.5

Tsimikas 5

Cristante 7.5

Bailey 5.5

Dybala 7.5

Hermoso 5.5

Dovbyk 6.5

Soulé 6

Pellegrini 6.5

Rensch ng

Gasperini 7.5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6.5

Celik 6.5

Mancini 7

Ndicka 6

Wesley 6.5

El Aynaoui 6

Koné 6.5

Tsimikas 5.5

Cristante 7

Bailey 6

Dybala 7

Hermoso 5.5

Dovbyk 6

Soulé 6

Pellegrini 6.5

Rensch ng

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Celik 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Wesley 6

El Aynaoui 6

Koné 7

Tsimikas 6

Cristante 6.5

Bailey 6

Dybala 7

Hermoso 5.5

Dovbyk 6

Soulé 6

Pellegrini 6.5

Rensch ng

Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 6.5

Celik 6.5

Mancini 7

Ndicka 6.5

Wesley 7.5

El Aynaoui 6.5

Koné 7

Tsimikas 6

Cristante 7.5

Bailey 6

Dybala 7.5

Hermoso 6

Dovbyk 6.5

Soulé 6

Pellegrini 6.5

Rensch ng

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Celik 6.5

Mancini 7

Ndicka 6.5

Wesley 7

El Aynaoui 6

Koné 7

Tsimikas 5.5

Cristante 7

Bailey 6

Dybala 7.5

Hermoso 6

Dovbyk 6

Soulé 6

Pellegrini 6.5

Rensch ng

Gasperini 6.5