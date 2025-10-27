I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "tirato a lucido", Wesley "imprescindibile". Cristante "l'uomo in più", Gasperini "centra ogni mossa"

La Roma dimentica la pesante sconfitta contro il Viktoria Plzen e batte 0-1 il Sassuolo grazie alla rete di Paulo Dybala al minuto 16. Vittoria fondamentale per i giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta alla classifica a quota 18 punti. Grande prova del numero 21, migliore in campo (7.36) e autore del gol che ha deciso la gara: "Tirato a lucido, siringa la difesa con infiltrazioni velenose. Segna (di destro!) il primo gol su azione della sua stagione" (La Gazzetta dello Sport). Grande prestazione di Wesley (6.93): "A sinistra o a destra è un elemento chiave per Gasp, imprescindibile. Quel gol sbagliato però grida vendetta" (Il Corriere dello Sport). Super prova anche di Bryan Cristante (7.14), schierato da trequartista: "L'uomo in più, in versione Pasalic. Va in marcatura su Matic, annullandolo, ed è sempre pericoloso quando si sgancia. Risulta essere sempre al posto giusto nel momento giusto" (Il Messaggero). 7 per Gian Piero Gasperini: "Torna ai fasti di Bergamo con Cristante incursore e mantiene Dybala centravanti puro, centrando ogni mossa" (Il Romanista).
LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 6.36
Celik 6.43
Mancini 6.86
Ndicka 6.43
Wesley 6.93
El Aynaoui 6.07
Koné 6.64
Tsimikas 5.50
Cristante 7.14
Bailey 5.78
Dybala 7.36
Hermoso 5.86
Dovbyk 6.21
Soulé 6.07
Pellegrini 6.57
Rensch ng
Gasperini 7.00
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 6
Celik 6.5
Mancini 7
Ndicka 6
Wesley 7
El Aynaoui 5.5
Koné 6
Tsimikas 5
Cristante 7
Bailey 5
Dybala 7.5
Hermoso 6.5
Dovbyk 6
Soulé 6.5
Pellegrini 7
Rensch ng
Gasperini 7
IL CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 6
Celik 6
Mancini 7
Ndicka 7
Wesley 7.5
El Aynaoui 6.5
Koné 6.5
Tsimikas 5.5
Cristante 7.5
Bailey 6
Dybala 7.5
Hermoso 6
Dovbyk 6.5
Soulé 6
Pellegrini 6.5
Rensch ng
Gasperini 7
IL MESSAGGERO
Svilar 6.5
Celik 6.5
Mancini 6.5
Ndicka 6.5
Wesley 7
El Aynaoui 6
Koné 6.5
Tsimikas 5
Cristante 7.5
Bailey 5.5
Dybala 7.5
Hermoso 5.5
Dovbyk 6.5
Soulé 6
Pellegrini 6.5
Rensch ng
Gasperini 7.5
IL CORRIERE DELLA SERA
Svilar 6.5
Celik 6.5
Mancini 7
Ndicka 6
Wesley 6.5
El Aynaoui 6
Koné 6.5
Tsimikas 5.5
Cristante 7
Bailey 6
Dybala 7
Hermoso 5.5
Dovbyk 6
Soulé 6
Pellegrini 6.5
Rensch ng
Gasperini 7
LA REPUBBLICA
Svilar 6.5
Celik 6.5
Mancini 6.5
Ndicka 6.5
Wesley 6
El Aynaoui 6
Koné 7
Tsimikas 6
Cristante 6.5
Bailey 6
Dybala 7
Hermoso 5.5
Dovbyk 6
Soulé 6
Pellegrini 6.5
Rensch ng
Gasperini 7
IL TEMPO
Svilar 6.5
Celik 6.5
Mancini 7
Ndicka 6.5
Wesley 7.5
El Aynaoui 6.5
Koné 7
Tsimikas 6
Cristante 7.5
Bailey 6
Dybala 7.5
Hermoso 6
Dovbyk 6.5
Soulé 6
Pellegrini 6.5
Rensch ng
Gasperini 7
IL ROMANISTA
Svilar 6.5
Celik 6.5
Mancini 7
Ndicka 6.5
Wesley 7
El Aynaoui 6
Koné 7
Tsimikas 5.5
Cristante 7
Bailey 6
Dybala 7.5
Hermoso 6
Dovbyk 6
Soulé 6
Pellegrini 6.5
Rensch ng
Gasperini 6.5