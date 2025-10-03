I VOTI DEGLI ALTRI - Dovbyk "Tira due calci di rigore ridicoli", El Aynaoui "Al fantacalcio prenderebbe un +1 per l'assist... agli avversari", Svilar "Tiene a galla la Roma"

03/10/2025 alle 09:50.
europa-league-roma-lille-el-aynaoui

Serataccia per la Roma in casa, contro il Lille. I giallorossi perdono la seconda partita stagionale, la prima in Europa League, la seconda in casa, contro gli uomini di Genesio. Partita da dimenticare per Tsimikas (4,5), El Aynaoui, Ferguson e Dovbyk, fra gli altri. Il greco "Ha sulla coscienza grandi responsabilità per il gol subito, in cui perde palla in maniera banale" (Il Tempo). "Al fantacalcio prenderebbe un +1 per l'assist...solo che lo ha servito all'avversario. Ha due occasioni per riscattarsi, le spreca entrambe clamorosamente", si legge sul Corriere dello Sport in riferimento a El Aynaoui (4,92).

Serata complicata anche per i due attaccanti. Sul giovane irlandese (4,64): "Non tiene un pallone e non va a caccia di spazi. Una sola girata di testa da angolo. Inutile" (La Gazzetta dello Sport). "Centrali, deboli e a mezz'altezza: tira due calci di rigore ridicoli. Non vengono convalidati, certo, ma è l'atteggiamento dell'ucraino ad essere totalmente inaccettabile" il commento del Corriere dello Sport sulla prestazione dell'ucraino (4,07).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport,  Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,42
Celik 6,14
Ndicka 5,35
Hermoso 5
Wesley 5,5
Cristante 5,14
El Aynaoui 4,92
Tsimikas 4,5
Soulé 4,78
Pellegrini 5,42
Ferguson 4,64

Rensch 5,71
El Shaarawy 5,21
Mancini 5,71
Koné 5,78
Dovbyk 4,07

Gasperini 5,21

