I pugni di Gasp: "A questa Roma serve fame di gol"

Ci sono tasti del pianoforte sui quali Gian Piero Gasperini ha sempre picchiato: il pressing, l'aggressività, la ricerca del gol a tutti i costi. Così quando Paulo Dybala dopo la partita di Europa League contro il Plzen ha parlato del contrario, al tecnico è sembrato di sentire delle note stonatissime. [...] A costo di sembrare duro, Gasp ha esternato anche la situazione riguardante la fame di gol smarrita da Ferguson e Dovbyk che farebbe presagire una piccola rivoluzione.

In panchina si siederanno le due punte e il tridente sarà formato da Soulé, Pellegrini e Dybala falso 9. [...] E riguardo ai due bomber perduti: "Parla solo il campo. Ultimamente le risposte non sono state positive, ieri per la prima volta Ferguson ha fatto un allenamento giusto. Va anche aspettato". E intanto che Gasp aspetta le sue punte, contro il Sassuolo il tecnico rispolvererà l'attacco leggero, che gli ha portato molta fortuna a Bergamo.

(gasport)