Hermoso può tornare. C'è El Aynaoui

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Fuori uno dei pilastri della difesa. La Roma arriva al quarto appuntamento in undici giorni e uno tra Mancini e N'Dicka potrebbe rifiatare con il Lille. L'ex difensore dell'Atalanta ha giocato tutti i minuti a disposizione, mentre l'ivo-iano ha saltato solo la parte finale - per crampi - della sfida col Verona. Gli altri due posti del terzetto difensivo dovrebbero spettare a Celik e Hermoso. El Aynaoui viaggia verso la seconda titolarità in Europa League dopo quella con il Nizza. Al suo fianco, stavolta, potrebbe toccare a Cristante in ballottaggio con Koné. Tsimikas è pronto a riprendersi la fascia sinistra, mentre sul lato opposto è duello tra Rensch e Wesley. El Shaarawy è favorito su Pellegrini per completare la trequarti insieme a Soulé. Davanti possibile nuova occasione per Dovbyk che, dopo il gol con il Verona, vuole lasciare il segno anche contro il Lille. Ieri, Dybala ha effettuato una risonanza di controllo e domani potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Bailey, invece, ha proseguito il lavoro differenziato sul campo.