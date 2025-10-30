Hermoso è il nono marcatore giallorosso

Mario Hermoso si prende la scena firmando con un colpo di testa il gol che ha aperto la strada alla vittoria della Roma. Sul calcio d'angolo disegnato da Dybala, il difensore spagnolo ha anticipato tutti, trovando la deviazione vincente che ha aperto una gara sbloccata per un'ora. È il nono marcatore stagionale della squadra giallorossa, 13 complessivi, un dato che conferma la ritrovata coralità del gruppo. Il successo personale di Hermoso va oltre le statistiche: ormai una delle certezze della nuova Roma di Gasperini. Il tecnico, che a inizio stagione aveva confidato che non sarebbe neanche dovuto partire per il ritiro, lo ha invece riscoperto elemento affidabile e disciplinato. Un riscatto silenzioso, costruito con un atteggiamento che ha conquistato compagni e allenatore.

(corsera)