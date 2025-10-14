Greggi: "Pronta a tutto per la mia Roma. C'è un bell'ambiente, faremo grandi cose"

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Leader silenziosa, fresca di rinnovo fino al 2029: Giada Greggi, alla Roma dal 2018, ha coronato il sogno che aveva da bambina. Grinta, cuore e corsa: la centrocampista è pronta per il big match di Champions League di domani contro il Barcellona.

Vittoria con il Milan prima della Coppa e la sua conclusione che poteva decidere il match

"È uscita di un millimetro, penso. Poteva essere un gol importante, poi fortunatamente c'è stata la rete di Giugliano. Non era una gara semplice, in trasferta contro una squadra che sta crescendo molto. Possiamo fare di più ma i 3 punti sono importanti, anche perché ottenerli all'ultimo è sempre una soddisfazione e dà una bella carica".

Settimana scorsa il Real Madrid, domani il Barcellona

"Abbiamo visto che il livello è altissimo. Queste sono belle esperienze, che fanno crescere. Domani sarà una partita bellissima, sono contenta che il Tre Fontane sarà pieno. Affronteremo Bonmatì e Putellas. Aitana ha vinto il Pallone D'Oro e tante altre sono candidate per vincerlo. Ce la giocheremo con serenità e coraggio, senza partire sconfitte. Sarà bello confrontarsi con le top e il pubblico ci darà una grande mano. Gare come queste si giocano tutti insieme: titolari, panchina e sostenitori".

Nuova stagione, nuovo tecnico e rosa rivoluzionata. A che punto siete?

"Abbiamo cambiato tanto, ci sono numerose giovani. Il mister ha imposto i suoi principi. Ci vorrà del tempo ma abbiamo già fatto tantissimo e faremo grandi cose. C'è un bell'ambiente, lavoriamo bene tutte; questo clima ci permette di dare tutto".

E lei è una delle senatrici

"Amo far parlare il campo dando il mio contributo. Metto grinta, cuore, corsa. So cos'è l'attaccamento alla maglia e cerco di trasmettere questi valori alle nuove".

Obiettivi stagionali?

"Ne abbiamo tanti. Vogliamo vincere il più possibile, con umiltà e rimanendo con i piedi per terra. Daremo il 200% come sempre".

Domenica il Napoli, che è in vetta insieme a voi e alla Lazio

"Non sarà facile in casa loro, ormai il campionato è competitivo e i risultati non sono scontati. La Lazio è migliorata molto, l'allenatore è bravo, la squadra in crescita e sta diventando forte. Noi contro la Juve abbiamo fatto bene in Women's Cup, probabilmente avremmo meritato di più. in campionato non ci aspettavamo questa loro partenza ma si riprenderanno".

Esordio in A a soli 14 anni, nel tempo tanti cambiamenti ed una nuova formula

"Ringrazierò sempre Fabio Melillo che mi ha permesso di arrivare fin qui. L'asticella si è alzata, è bello giocatore con squadre di pari livello. Il calcio femminile ha fatto un exploit importante, sta crescendo anche nelle infrastrutture e nella visibilità. Si stanno facendo molti passi in avanti".

È stata tra le protagoniste dell'avvincente Europeo di questa estate: ora l'Italia è pronta ad imporsi?

"La squadra era unita e c'è stata una crescita importante, soprattutto grazie a mister Soncin e al suo staff. Deve rimanere impresso il nostro cammino, adesso possiamo competere anche con Nazionali come Spagna o Inghilterra. Riassumerei tutto con una parola "magia". Eravamo un tutt'uno".