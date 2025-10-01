Gli stimoli di Gasp e la risposta. Adesso Dovbyk sorride pure. E la Roma riscopre altri gol

Il riscatto del numero 9. Artem Dovbyk ha impiegato mesi per riconquistarsi Roma e la Roma, nel senso di piazza e allenatore. Contro il Verona ha trovato il gol - il numero 18 in giallorosso - che cercava da tempo, restituendo fiducia a se stesso e a Gian Piero Gasperini, che lo aveva pungolato, corretto, quasi accantonato. [...] In campo restava l'anonimato, in panchina i rimpianti. E invece la risposta è arrivata: più intensità, più disponibilità, più voglia di mettersi al servizio dei compagni. Le prime avvisaglie a Nizza, poi il gol di testa contro il Verona come suggello di una rinascita attesa e quasi insperata. Non è stato un caso. Dovbyk ha potuto contare su consigli preziosi, quelli di Edin Dzeko, oggi alla Fiorentina ma ancora riferimento. [...] Il segnale è forte: quando un attaccante segna, le gerarchie inevitabilmente cambiano. Ferguson, inizialmente favorito, ha dato intensità ma non gol. Dovbyk, invece, ha saputo sbloccarsi e ora prova a capitalizzare il momento. [...] Domani, contro il Lille, nella seconda giornata di Europa League, potrebbe essere di nuovo al centro dell'attacco. Per trasformare una rete liberatoria in un nuovo inizio, dare continuità a un percorso che sembrava interrotto e convincere definitivamente che il destino, questa volta, è davvero cambiato. [...]

(Corsera)