Gli attacchi che cambiano: fantasia Dybala per accendere ancora la Roma

Sabato all'Olimpico arriverà l'Inter e la Roma dovrà difendere il suo primato in classifica. Dovbyk e Soulé sono già certi di un posto da titolari, mentre è staffetta tra Pellegrini e Dybala per l'ultimo slot offensivo. [...] Gasperini ha già deciso 2/3 del suo attacco, mentre, effettuerà un cambio a sinistra, la zona di campo dove avrebbe voluto un giocatore come Sancho, ma, ora deve arrangiarsi. La mossa a sorpresa potrebbe essere il rilancio di Paulo Dybala. Il Gasp ha bisogno della fantasia della Joya, che deve risvegliare un attacco che ancora fatica ad accendersi. [...] L'alternativa è Pellegrini, che in quella posizione ha trovato il suo spazio contro Lazio, Verona e Nizza. Il centrocampista in questa pausa è rimasto a Trigoria, dove ha avuto modo di continuare il suo lavoro psicologico e fisico. [...] In attesa di capire se recupererà anche Bailey, l'allenatore ha anche due giocatori da potersi giocare a gara in corso: Tommaso Baldanzi e Stephan El Shaarawy. Ora le scelte sono tante e gli attacchi possono cambiare varie volte in corsa.

(gasport)