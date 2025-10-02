Giroud sulla strada della Roma di Gasp. Alta tensione ultrà contro il Lille

Un occhio al campo e l'altro pure all'ordine pubblico. Roma-Lille (ore 18.45, Sky) è il ritorno in Italia di Olivier Giroud, che due giorni fa si è «girato» un'altra volta festeggiando i 39 anni e stasera è il primo pericolo da bloccare per la difesa di Gasperini. E una squadra, la Roma, che cerca la seconda vittoria consecutiva in Europa League per dar ragione a Manu Koné, che ha dichiarato pubblicamente l'obiettivo vittoria del torneo. Ma è anche un'attenzione particolare in terna di incidenti: tra ieri e oggi in arrivo in città 800 ultrà del Lille, gemellati con quelli del Nizza. E visto quanto accaduto una settimana fa in Costa Azzurra —103 tifosi della Roma fermati e 13 arrestati accusati di aver portato in Francia un arsenale, con tanto di processo fissato il 26 novembre —, la Questura ha un piano di sicurezza per l'occasione. (..) La Roma è un club che nelle ultime otto stagioni è arrivato almeno in una semifinale europea per 5 volte. Teoricamente, dunque, il gruppo storico dei giocatori dovrebbe essere abituato alle partite ravvicinate. Ma in passato il cammino europeo spesso avveniva a discapito del campionato: Gasp rifiuta questa idea. E ha una teoria per spiegare la longevità di Giroud: «Anche in serie A ci sono esempi di giocatori ancora molto competitivi pur in età avanzata: la qualità degli allenamenti ha allungato le carriere». (...)

(corsera)