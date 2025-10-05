Giochisti senza gol. Fiorentina-Roma: cercansi bomber tra crisi e vetta

Fiorentina-Roma è anche la sfida tra due attacchi in difficoltà. I viola hanno segnato solo tre gol in cinque partite, con il peggior dato della Serie A per conclusioni nello specchio. La Roma ha numeri offensivi leggermente migliori (quattro gol), ma la sostanza non cambia: entrambe le squadre faticano a trovare la via della rete. Paradossalmente, sia Gasperini che Pioli sono allenatori noti per il loro gioco offensivo (...). L'Atalanta di Gasp e il Milan di Pioli erano macchine da gol. Questo avvio a rilento può essere dovuto al periodo di adattamento ai nuovi sistemi di gioco.

Le difficoltà offensive dei viola sono evidenti: il capocannoniere Kean, dopo i 25 gol della scorsa stagione, è ancora a secco (...). Pioli cerca soluzioni, sperando nell'entusiasmo dei suoi giocatori reduci dalla Nazionale.

Anche in casa Roma l'attacco non sorride. Dovbyk si è sbloccato contro il Verona, ma ha poi fallito due rigori in coppa. Nonostante ciò, Gasperini potrebbe confermarlo titolare a causa di un Ferguson non al meglio. Il rientro di Dybala tra i convocati è una buona notizia, ma il suo sarà un impiego graduale. Toccherà quindi ancora a Soulé e Pellegrini accendere la luce sulla trequarti. Lo stesso Soulé, pur reduce dall'errore dal dischetto in coppa, si è detto fiducioso sul lavoro con Gasperini: "Stiamo lavorando per essere più incisivi (...). Vuole che io entri di più in area. (...) Sono sicuro che col suo aiuto potrò fare molto di più". Oggi si vedrà quale dei due attacchi riuscirà a interrompere il digiuno.

