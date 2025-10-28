Gian Piero e Maurizio: nella Capitale dei paradossi vincono controvento

[...] La Roma e la Lazio si comportano da specialiste. Basta andare a vedere quello che è successo ai giallorossi: dopo 8 giornate sono in testa alla Serie A con il Napoli. Gasperini si gode il primato, nonostante i tanti difetti della sua squadra, a partire dal mercato di Massara. Eppure, la Roma è prima e non da agosto, dall'inizio del 2025. Segneranno pure poco, ma, hanno la miglior difesa d'Europa con 3 gol incassati. [...] Lo stesso paradosso avvolge anche la Lazio che ha scelto di ricominciare da Sarri. Sarà per il mercato bloccato e per i tanti infortuni, ma Maurizio pedala forte controvento. I biancocelesti hanno subito solamente 7 gol, contando che 3 solo dal Torino, ovvero meno del Napoli e dell'Inter. Basic il simbolo del nuovo corso.

(corsera)