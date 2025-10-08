Giacinti: "Amo Roma. L'addio? La società ha preso questa decisione e io ho accettato"

CORSPORT - Valentina Giacinti, ex attaccante della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati è tornata a parlare della sua avventura nel club giallorosso e del suo trasferimento al Galatasaray. Ecco le sue dichiarazioni.

E' vero che in estate le era arrivata un'offerta economica molto importante dall'Arabia?

"Sì, ci ho riflettuto ma poi alla fine ho scelto il Galatasaray perché è sempre stato un club che mi ha affascinato. Un po' come quando decisi di dire sì alla Roma e ne sono felice".

Perché ha lasciato la Roma?

"Avevo altri due anni di contratto, la società ha preso questa decisione, non solo con me, e io ne ho preso atto. Non ho puntato i piedi, avevo delle offerte, ho detto sì a quella che pensavo fosse la migliore per me".

Però in città la si vede spesso...

"Assolutamente, ho ancora casa, zona Tiburtina, che ho acquistato e ora affittato a una mia ex compagna che si occupa anche del mio coniglio. Ma appena posso torno, io Roma

la amo".

Nella sua prima intervista. appena arrivata in giallorosso, disse: "Voglio vincere con questa maglia e tatuarmelo addosso". Promessa mantenuta?

"Trofei vinti, tatuaggio fatto".