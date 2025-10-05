Gasp rilancia Dovbyk, Pioli aspetta Kean. Duello tra squadre alla ricerca del gol

Fiorentina-Roma è anche un incrocio tra due squadre con evidenti problemi in fase offensiva. I viola di Pioli attendono ancora il primo gol di un attaccante in campionato e la prima vittoria (...). La Roma di Gasperini, invece, pur faticando a trovare la via della rete con i suoi centravanti, è riuscita a sopperire a queste lacune, conquistando il primo posto in classifica.

Oggi Gasperini rilancerà Dovbyk dal primo minuto, nonostante il doppio errore dal dischetto in Europa League. La grande notizia per i giallorossi è il ritorno tra i convocati di Paulo Dybala dopo tre settimane di assenza; l'argentino partirà dalla panchina. Assente invece Angeliño per influenza.

Nella Fiorentina, Pioli cerca una scossa per allontanarsi dalla zona retrocessione e dovrebbe affidarsi alla coppia Gudmundsson-Kean. (...) La Roma, al contrario, punta a consolidare il primato prima della sosta e della successiva sfida all'Inter. La partita sarà anche il 28° confronto tra i due allenatori, un duello non sempre privo di tensioni.

(corsera)