Gasperini rilancia i titolari dopo il ko con il Lille. A Firenze per restare su

Al Franchi, contro la Fiorentina, la Roma si gioca il primato e cerca risposte immediate dopo la sconfitta e i tre rigori falliti in Europa League. Gasperini punta a chiudere in testa alla classifica prima della sosta, in attesa di recuperare gli infortunati (rientra Dybala tra i convocati, ancora out Bailey) e di oliare i meccanismi offensivi.

Nessuna rivoluzione in vista: il tecnico si affiderà al suo "zoccolo duro", i giocatori che finora hanno dato maggiori garanzie. In difesa, davanti a Svilar, confermati Celik, Mancini e Ndicka. Sulle fasce Wesley e Tsimikas (quest'ultimo al posto dell'influenzato Angeliño), con la coppia Koné-Cristante a fare da diga in mediana.

In attacco, Soulé e Pellegrini agiranno alle spalle di Dovbyk. L'ucraino, reduce dai due errori dal dischetto, cerca un pronto riscatto e Gasperini, vista la prova opaca di Ferguson, è pronto a rinnovargli la fiducia.

La Roma arriva a Firenze consapevole delle proprie basi solide, ma il tecnico ha chiesto una reazione di squadra dopo il passo falso europeo. L'obiettivo è difendere il primato con una prestazione di concentrazione e ritmo, dimostrando quella capacità di reagire che Gasperini ritiene fondamentale per il salto di qualità.

