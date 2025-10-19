Gasperini e il bicchiere mezzo pieno: "Una sconfitta che ci farà crescere"

Gian Piero Gasperini non riesce ad infrangere il tabù Inter. Con quella di ieri diventano sedici le partite senza vincere e nove le sconfitte di fila. La Roma per la terza volta in stagione perde all'Olimpico, una tendenza completamente opposta rispetto alle altre annate dove a scarseggiare erano i risultati positivi in trasferta.

Ma l'allenatore guarda il bicchiere mezzo pieno: «Un episodio ha determinato la partita. Ad inizio partita non avevamo preso le misure. Difficile ripartire dopo la sosta, forse ci siamo dimenticati un po' i movimenti da fare in difesa. Ma dobbiamo guardare al di là di queste cose e secondo me faremo bene. Sono dispiaciuto per il risultato ma ci sono delle sconfitte che danno convinzione». [...]

Continua la sterilità offensiva della Roma. Ieri l'errore clamoroso sotto porta è stato di Artem Dovbyk e in totale sono stati undici i tiri all'interno dell'area di rigore senza però riuscire a superare Sommer: «[...] Esco dalla partita molto dispiaciuto per il risultato che non ci stava, ma anche fiducioso che faremo bene. La differenza è stata nelle conclusioni, nella capacità di tiro, ci siamo arrivati diverse volte e il risultato è stato determinato da questo. L'inerzia della gara era molto buona, ci è mancata forza nelle conclusioni». [...]

(Il Messaggero)